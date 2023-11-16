انت الان تتابع خبر انفجار في محطة كهرباء يخلف إصابات في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "انفجار في محطة الكهرباء الصينية التي تقع على الطريق الرابط بين النعمانية والزبيدية أدى إلى نشوب حريق تسبب في اصابة اثنين من العمال العراقيين بحروق نقلوا على أثرها الى مستشفى النعمانية".



وأضاف، انه "لازالت تجري حتى الآن عمليات اخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني"، مشيرا الى ان "الانفجار ناتج عن عارض فني مفاجئ".

