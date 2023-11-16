شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قمة طال انتظارها.. بايدن يكرر وصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الرئيس الصيني شي جين بينج بالديكتاتور، وقال إنه لم يغير وجهة نظره بأن الرئيس الصيني شي جين بينج ديكتاتور في الواقع، وهو تصريح من المرجح أن يلقى صدى في بكين بعد قمة مباشرة بين الزعيمين إثر أشهر من التحضيرات.

وعقد بايدن مؤتمرًا صحفيا بمفرده بعد محادثاته مع شي التي استمرت 4 ساعات، وفي نهاية المؤتمر الصحفي، سُئل عما إذا كان لا يزال يرى أن شي ديكتاتور، وهو ما سبق أن قاله في يونيو الماضي.

ورد بايدن: "إنه كذلك، إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية تقوم على شكل حكومة مختلف تمامًا عن نظامنا".

ولم يصدر على الفور رد فعل من الوفد الصيني الذي جاء إلى الولايات المتحدة لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في سان فرانسيسكو.

وعندما صدرت تصريحات مماثلة عن بايدن في يونيو، وصفتها الصين بأنها سخيفة واستفزازية، لكن الخلاف لم يمنع الجانبين من إجراء محادثات موسعة تهدف إلى تعزيز العلاقات المتوترة.

تصريحات ما قبل القمة

كان جو بايدن قال في مستهل لقاء الرئيسين، إن الولايات المتحدة والصين دائما لا تتفقان، لكن اجتماعاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في الماضي، كانت دومًا صريحة ومباشرة، مشيرًا إلى أن تجنب سوء التفاهم وسوء التواصل بين بكين وواشنطن ضروري.

بينما شدد شي على أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي أهم علاقة ثنائية في العالم، ولا يمكنهما تجاهل بعضهما البعض، بحسب ترجمة لتصريحاته.