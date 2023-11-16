الكرملين يتوعد بالرد على تجميد الممتلكات الروسية في التشيك

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن روسيا ستتخذ خطوات انتقامية إذا أقدمت السلطات التشيكية على تجميد ممتلكات الدولة الروسية في أراضيها .

وأضاف بيسكوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "نحن بحاجة إلى تحليل ما من ممتلكاتنا موجود في التشيك، وفي حالة إضفاء براغ الطابع الرسمي على الخطوات غير الودية.. سنقدم ردا " .

وشدد بيسكوف على أن روسيا تعتبر مثل هذه القرارات التي تتخذها السلطات الأجنبية، غير مشروعة على الإطلاق ولا تتوافق مع القانون الدولي، ويقوم الخبراء الروس الآن بتحليل الوضع لتقليل المخاطر .

وأكد المتحدث أن "شركة إدارة الأصول الروسية في الخارج" هي المالك والمشغل لممتلكاتنا في الخارج، بما في ذلك في جمهورية التشيك ، وكل المواقع التي تعود ملكيتها إلينا، باستثناء تلك التي تتمتع بوضع دبلوماسي، معرضة للخطر الآن.

وكان وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي قال أمس الأربعاء "إن حكومة البلاد وافقت على تجميد ممتلكات الدولة الروسية، فيما تم إدراج (شركة إدارة الأصول الروسية في الخارج) في قائمة العقوبات الوطنية التشيكية".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع جمد ، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية بقيمة تبلغ نحو 300 مليار يورو.



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