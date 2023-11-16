مجلس الأمن الروسي يأمر بتعزيز أمن المنشآت البيولوجية الخطرة من الأعمال الإرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، تعليمات لتعزيز حماية المرافق ذات الخطورة البيولوجية من الأعمال الإرهابية.

وقال باتروشيف - خلال اجتماع أمني بالمنطقة الفيدرالية المركزية الروسية، اليوم الخميس" مع مراعاة المخاطر والأخطار التي تهدد السلامة البيولوجية، أتوجه إلى قادة الكيانات المكونة لروسيا بالتعاون مع السلطات التنفيذية الاتحادية بأن يكفلوا أمن المرافق البيولوجية الخطرة من الإرهاب أولا وقبل كل شيء".

وأضاف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي " لمنع تدهور الوضع الصحي والوبائي من المهم معالجة الإصابات الجديدة في الوقت المناسب وتقليل انتشارها على أراضي روسيا وبالتالي إنشاء درع صحي للبلاد .. من الضروري إنشاء نظام لرصد المخاطر البيولوجية ومنع التهديدات البيولوجية والقضاء عليها وتحييد عواقبها، وينبغي ضمان العدد اللازم من مراكز المراقبة الإشعاعية والكيميائية لمرافق الدفاع المدني في المناطق وزيادة إنتاج اللقاحات المحلية والأدوية المضادة للعدوى" .

كما أشار إلى ضرورة زيادة تأمين السكان والمهاجرين واللاجئين في روسيا بالتطعيم وإعادة التلقيح لضمان تطهير أماكن الإقامة الجماعية وتجهيز أماكن دفن الماشية النافقة وخاصة مدافن المواشي المصابة بالجمرة الخبيثة ورفع مستواها إلى الحالة الصحية المناسبة.

ودعا باتروشيف إلى تعزيز الأمن البيولوجي لمرافق الثروة الحيوانية والتثقيف الصحي ومحو الأمية الصحية.

يُذكر أنه مع تزايد القصف الأوكراني للمناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج بدأت تتزايد المخاوف من تنفيذ القوات الأوكرانية هجوما إرهابيا يستهدف المرافق ذات الخطورة الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، خاصة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في أواخر شهر أكتوبر الماضي إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك، من ضمنها واحدة تم إسقاطها قرب مدينة كورتشاتوف التي تقع فيها محطة كورسك الكهروذرية.

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