شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالإسكندرية: إنجازات ومبادرات الرئيس السيسى فى كل مكان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، وبحضور وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة وأعضاء هيئة مكتب الحملة، وفد من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية.

وثمن المستشار محمود فوزى جهود حزب مستقبل وطن ودعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية 2024 مشيرًا إلى أن الحزب له قاعدة شعبية كبيرة وأغلبية كبيرة بمجلس النواب.

وأكد رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بأن هناك توجيها من المرشح الرئاسي بتقليل أوجه إنفاق الدعاية الانتخابية، وتوجيه كافة الجهات والأفراد، الذين يريدون التبرع للحملة بالتبرع للمؤسسات الأهلية المصرية وعلى رأسها حياة كريمة، وذلك لإغاثة أشقائنا في فلسطين خصوصًا فى قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتنسيق بين كافة الجهات ومكاتبها في المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

من جانبه، أكد وفد الحزب على أنهم يقومون بالفعل بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الحاشدة لدعوة المواطنين للنزول إلى الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، مشيدين بأن المرشح الرئاسي لم يتخذ من القضية الفلسطينية قضية انتخابية، وثمن الوفد إنجازات ومبادرات المرشح الرئاسي في كل مكان في مصر.