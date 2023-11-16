شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حاشد لـ"حماة الوطن" لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالإسكندرية، برئاسة محمد مجاهد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا حضره آلاف المواطنين لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

شارك في المؤتمر كل من الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والمستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومحمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وعدد كبير من القوى السياسية والقيادات الشعبية بالمحافظة.

في كلمته خلال المؤتمر، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة شهدت حالة من الاستقرار تحت قيادة السيسي، بعد القضاء على الإرهاب وانطلاق قطار التنمية، وأن الدولة ماضية في طريقها لإحداث نهضة اقتصادية شاملة خلال الأيام المقبلة ولا يوجد شبر على أرض مصر لم يشهد تنمية وتطوير.

وتابع قائلاً: الصعب عدى والقادم أفضل، وأشكر حزب حماة الوطن على هذا التنظيم والحشود، مشيرًا إلى حجم المشروعات القومية التي شهدتها الإسكندرية في عهد الرئيس السيسي، أضاف أن الإسكندرية شهدت مشروعات منها محور المحمودية وبشائر الخير بمراحلها والجامعة اليابانية وتطوير المنتزه وغيرها، ولا يليق بأهل الإسكندرية أن يتخلف عن الانتخابات الرئاسية، فالرئيس السيسي يستحق منا التواجد بكثافة في الانتخابات.

ومن جانبه، قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن الحزب يدعم ويؤيد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لأنه قائد عظيم استجاب قبل 9 سنوات، لنداء الشعب المصري وتحمل مسئولية هذا الوطن، وسعى بكل صدق وعمل دؤوب في إعادة مصر إلى المسار الصحيح.

أضاف مجاهد أن رحلة شاقة من التحديات والصعوبات واجهت السيسي لكنه بالعزيمة والإصرار لم يؤجل مشكلة إلى الغد، وما أنجزه لوطنه على مدار الفترة الماضية كثير جدًا ويصعب حصره.

وأعلن مجاهد، تسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع مقرات حزب حماة الوطن على مستوى الإسكندرية للحملة الانتخابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات، داعيًا الجميع إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات لولاية جديدة.

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