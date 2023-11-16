شكرا لقرائتكم خبر عن 1560 طن مساعدات طبية.. التحالف الوطنى يواصل دعمه للأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن حجم المساعدات التى قدمها للأشقاء فى فلسطين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشملت مساعدات التحالف 78 شاحنة محملة بـ 1560 طن مساعدات طبية ، كما شملت المساعدات 21 شاحنة محملة بـ 420 طن مساعدات إغاثية. وأوضح التحالف أن المساعدات للأشقاء الفلسطينيين شارك فى تجهيزها مؤسسة حياة كريمة و32 كيان عضو بالتحالف، وقام بتجهيزها 6700 متطوع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز