توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاعلام والجامعة اللبنانية

وقع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، بروتوكول تعاون بين وزارة الإعلام والجامعة اللبنانية ـ كلية الإعلام ، في مبنى وزارة الإعلام، في حضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه.

وأعرب المكاري عن "فخره بتوقيعه "بروتوكول التعاون بين وزارة الاعلام ممثلة بمؤسساتها واداراتها مع الجامعة اللبنانية الممثلة بأكاديميها الذين يرفعون رأس لبنان وطلابه"، لافتاً الى أن "توقيع هذا البروتوكول وإن تأخر، فإنه يؤكد ان هناك استمرارية للبلد، رغم كل الظروف التي يمر بها، من خلال استمرار التعاون والعمل وبناء ما يمكن".

واوضح "أن وزارة الاعلام هي أكثر الوزارات التي تحتاج الى دم جديد، خصوصا وان التكنولوجيا تواكب مؤسساتها منها: تلفزيون لبنان والاذاعة اللبنانية، ونحن في حاجة الى تجديد هذا الدم لأن تكنولوجيا الاعلام والتلفزيون والاذاعة تتطور بسرعة، ومن هنا اتكالنا على طلاب الجامعة اللبنانية".

من جهته، لفت بدران الى أن "الجامعة اللبنانية في التصنيفات العالمية أثبتت علو شأنها وبأنها رقم صعب على الرغم من موازناتها الضئيلة"، مؤكداً أن "السمعة المهنية لخريجي الجامعة بحسب التصنيفات العالمية، فإنها في المرتبة الاولى في لبنان والثانية في الشرق الاوسط و171 في العالم".

بدوره، أعرب فلحه عن "اعتزازه للانتماء الى المؤسسة العامة الاولى في لبنان وهي الجامعة اللبنانية، والى الادارة العامة المظلومة والتي هي من الاوائل في الادارات العامة اللبنانية وهي وزارة الاعلام".

وأكد أننا "في لبنان رواد حياة، على الرغم من الحرب الحاصلة في غزة وفي الجنوب"، مشيراً الى أن "الاتفاقية ترفد العاملين في الوزارة بدم حيوي جديد، وتحاول ان تخفف من غلو المناهج التعليمية في الجامعة اللبنانية من خلال التوأمة بين المؤسستين والاتفاقية مهمة جدا لدى نزول الطلاب الى ميدان العمل من خلال رفع شأن العمل العام في لبنان الى مستوى تكون فيه المؤسسات والادارات العامة هي الأنجح".