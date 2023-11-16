قائد الجيش التقى فرونتسكا وقائد عمليات في الجيش الفرنسي

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

ثم التقى قائد عمليات "Task Force 471" في الجيش الفرنسي الأميرال Jacques Mallard، بحضور الملحق العسكري الفرنسي العقيد Grigory Medina، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين.