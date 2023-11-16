الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة المجيدية وأحراج بلدة عيتا الشعب

أفادت "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة ثالثة على منطقة المجيدية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. ولفت إلى أنّ غارة جوية للطيران الحربي الإسرائيلي على أحراج بلدة عيتا الشعب.

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