وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت مع "أبعاد" برنامج "أب" لتعزيز الوالدية الإيجابية

أطلقت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ومنظمة "أبعاد"، برنامج "أب" لتعزيز الوالديّة الإيجابيّة وتفعيل مشاركة الآباء في نماء الطّفولة المبكرة. وهذا البرنامج، هو المنهاج الوطني الأوّل من نوعه على صعيد الأسرة، ويهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة على صعيد الأدوار الوالديّة في التّربية الإيجابيّة.

في هذا الإطار، لفت وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار​، خلال حفل إطلاق البرنامج، إلى أنّ "انطلاقًا من رؤية وزارة الشّؤون الاجتماعيّة الهادفة إلى تعزيز الرّعاية الوالديّة وتوفير مختلف سبل الدّعم المتاحة، عبر الخطط والبرامج الّتي تديرها من خلال مختلف الوحدات الإداريّة التّابعة لها، كانت هذه الشّراكة مع منظمة "أبعاد" لتطوير برنامج "أب"، وإنتاج مورد تدريبي وطني خاص يستهدف الأسرة، ولاسيّما الزّوجين، حول الوالديّة الإيجابيّة وكيفيّة تعزيز دورهم في نماء الأطفال في مرحلة الطّفولة المبكرة".

وأوضح أنّ "هذا البرنامج هو دليل علمي وعملي قام على نهج تشاركي، تفاعلنا معه كوزارة شؤون اجتماعيّة، وكنّا شركاء في مراجعته واختباره ليتناسب مع البيئة الثّقافيّة اللّبنانيّة".

مع الإشارة إلى الدّليل يتضمّن برنامج تدريب متكامل من 10 جلسات، يُعنى بالتّربية الإيجابيّة للطّفولة المبكرة حتّى عمر 8 سنوات، وجلسات مخصّصة للآباء والأمهات، وهي عبارة عن برنامج تمكين مهارات وتبادل خبرات في موضوع التّربية الإيجابيّة ودور الوالدين في الأسرة.