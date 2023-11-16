أعلنت كتائب "القسام"- الضفة الغربية، عن "مسؤوليتها بعملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم، والتي أغارت فيها مجموعة قسامية على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، وتمكنوا من قتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة العزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوبي القدس صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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