إثيوبيا ترحب بقرار الولايات المتحدة استئناف المساعدات الغذائية في جميع أنحاء البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت إثيوبيا، بالإعلان عن أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستستأنف تسليم المساعدات الغذائية في جميع أنحاء البلاد ، والتي تم تعليقها في يونيو ، بعد إبرام اتفاق لمراقبة توزيع المساعدات.

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنها ستستأنف عمليات التسليم اعتبارا من الشهر المقبل، لفترة أولية مدتها عام واحد، ستراقب خلالها الوكالة ما إذا كانت الدولة الإثيوبية ستفي بالتزاماتها، على خلفية اتهامات بأن المساعدات قد تم تحويلها لصالح الجنود.

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين على X (تويتر السابق)، "نرحب بقرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باستئناف المساعدات الغذائية لإثيوبيا. من الضروري تسريع عملية استئناف المساعدات الغذائية للوصول إلى جميع المحتاجين».

في يونيو/حزيران، انتقدت أديس أبابا تعليق المساعدات الغذائية من قبل الوكالة الأمريكية، وهو قرار اتخذه أيضا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بسبب الاختلاسات، مدعية أنه "يعاقب ملايين الأشخاص".

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أعلنت بالفعل في أوائل أكتوبر عن استئناف محدود لتسليم المساعدات الغذائية لتلبية احتياجات الآلاف من اللاجئين في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

وكان من المقرر أن يثير استئناف السباق قلق نحو ثلاثين مخيما في إثيوبيا، التي تستضيف ما يقرب من مليون لاجئ، معظمهم من جنوب السودان والصومال وإريتريا.

ويعتمد نحو 20 مليون شخص، أو 16٪ من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 120 مليون نسمة، على المساعدات الغذائية، وفقا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة الإنسانية (أوتشا) في نهاية أكتوبر، بسبب الصراعات والجفاف التاريخي في القرن الأفريقي، الذي أدى إلى نزوح 4.6 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

وفي مايو/أيار، علقت الأمم المتحدة والولايات المتحدة توزيع المساعدات الغذائية على منطقة تيغراي الشمالية، التي دمرتها الحرب المستمرة منذ عامين، قبل تمديدها لتشمل البلاد بأكملها.

وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول، ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه استأنف تسليم المساعدات "بعد إعادة تنظيم كاملة للضمانات والضوابط" على عمليات اللاجئين.

تعاني إثيوبيا من عنف داخلي خطير وتدهور الوضع الاقتصادي والكوارث الطبيعية المزمنة.