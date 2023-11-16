البرلمان الكيني يوافق على نشر الشرطة في هايتي

ياسر رشاد - القاهرة - وافق البرلمان الكيني، اليوم الخميس، على نشر ألف شرطي في هايتي التي غرقت في الفوضى وعنف العصابات، كجزء من مهمة تدعمها الأمم المتحدة، على الرغم من الانتقادات واسعة النطاق.

أعلنت نائبة رئيس البرلمان غلاديس بوس شولي، بشكل مقتضب بعد أن طلبت من الممثلين المنتخبين التصويت بصوت عال، "النعم لديهم ذلك" .

وقال مؤيدو الاقتراح إن كينيا عليها التزام أخلاقي وواجب لمساعدة هايتي، وشهد النقاش المحتدم رفض مشرعين معارضين خطط الحكومة لكينيا لقيادة فريق شرطة متعدد الجنسيات في هايتي قائلين إنها تنتهك دستور البلاد..

وتعاني الدولة الكاريبية من عنف العصابات، التي تسيطر على 80٪ من العاصمة، حيث وصل عدد الجرائم الخطيرة إلى مستويات قياسية، وفقا لممثل الأمم المتحدة في البلاد.

وكانت القضايا الرئيسية في النقاش هي من سيمول نشر القوات وما هي مبررات إرسال قوات الأمن إلى هايتي، على بعد آلاف الأميال من كينيا.

وقالت النائبة المعارضة روزا بويا: "أين المعنى في أخذ 1000 ضابط شرطة إلى هايتي عندما يموت الكينيون ، في حاجة إلى الحماية ، في حاجة إلى الخدمة من ضباط الشرطة".

وقال جابرييل تونجويا الذي يرأس لجنة الإدارة والأمن الداخلي في البرلمان إن جميع تكاليف النشر ستمول من الأمم المتحدة.

بعثة متعددة الجنسيات

وفي أكتوبر/تشرين الأول، منعت المحكمة العليا في نيروبي عملية النشر المخطط لها ومن المقرر أن تصدر المحكمة يوم الخميس 16 نوفمبر تشرين الثاني حكما في قضية رفعها المرشح الرئاسي السابق إيكورو أوكوت الذي قال إن المهمة المدعومة من الأمم المتحدة "كانت خطأ ومهمة انتحارية".

وتشير المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الشرطة الكينية معتادة على استخدام القوة، المميتة أحيانا، ضد المدنيين، مما يشكل خطرا كبيرا في بلد اتسمت فيه التدخلات الأجنبية السابقة بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية كيثور كينديكي للبرلمان الأسبوع الماضي إن كينيا لن تنشر الضباط في هايتي إلا إذا دفعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تكاليف التمويل والمعدات.

وتعهدت كل من بوروندي وتشاد وجامايكا والسنغال وبليز بتقديم قوات للبعثة المتعددة الجنسيات.

تصاعد العنف في هايتي حيث حاصرت عصابة مدججة بالسلاح مستشفى في العاصمة بورت أو برنس يوم الأربعاء ، مما أدى إلى محاصرة المرضى الذين كان من بينهم 40 طفلا وحديثي الولادة، وأنقذت الشرطة في وقت لاحق الناس.

استمرت العصابات في جميع أنحاء هايتي في النمو منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021 ، ويستمر عدد عمليات الخطف والقتل في الارتفاع.

قبل أكثر من عام، دعا رئيس وزراء هايتي إلى تقديم مساعدة دولية بشأن انعدام الأمن المرتبط بالعصابات في بلده.

ووافق مجلس الأمم المتحدة المؤلف من 15 عضوا في 3 أكتوبر تشرين الأول على قرار صاغته الولايات المتحدة.

ويأذن القرار للقوة بالانتشار لفترة أولية مدتها سنة واحدة مع إجراء استعراض بعد تسع سنوات.

وفي سبتمبر/أيلول، وعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير الخدمات اللوجستية و100 مليون دولار لدعم القوة التي تقودها كينيا.