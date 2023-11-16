هيئات الأمم المتحدة: مقترحات المناطق الآمنة بغزة تُلحق الأذى بالمدنيين ويجب رفضها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكدت الهيئات الأممية التابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الخميس، إنها لن تشارك في إقامة أية مناطق آمنة يجري إنشاؤها في قطاع غزة دون موافقة جميع الأطراف عليها.

وأوضحت الهيئات أنها لن تشارك في إقامة تلك المناطق الآمنة ما لم تُهيأ شروط الأمان والاحتياجات وآلية الإشراف،

موضحة أن مقترحات المناطق تنطوي على خطر إلحاق الأذى بالمدنيين ويجب رفضها، مشيرة إلى أنه دون إتاحة ظروف مناسبة قد يعرض تجميع المدنيين بهذه المناطق حياتهم لخطر الهجوم.

وشددت هيئات الأمم المتحدة في بيانها المشترك على أن لا منطقة آمنة حقا إذا أعلنت من جانب واحد أو فرضت من خلال وجود قوات المسلحة.