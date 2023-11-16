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الحكومة بغزة: الاحتلال أخذ جثامين شهداء من مستشفى الشفاء لجهة مجهولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أخرج 25 مستشفى و56 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي احتل مجمع الشفاء الطبي بالكامل في جريمة تاريخية، إضافة إلى أن الاحتلال جمع جثامين عشرات الشهداء من ساحة مجمع الشفاء الطبي وأخذها إلى جهة مجهولة".

وأضاف مدير الإعلام الحكومي في غزة: "الاحتلال هدم بعض الجدران والبوابات في مجمع الشفاء الطبي، وأحدث تفجيرات في بعض مبانيه، كما أنّ مجمع الشفاء الطبي أصبح سجنا كبيرا يعتقل فيه الاحتلال أكثر من 7 آلاف شخص".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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