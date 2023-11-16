حزب الله يعلن استهداف موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهداف موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطراف بلدتي رامية وبيت ليف في جنوب لبنان بقصف مدفعي، وذلك حسبما ذكرت وكالة "الأنباء اللبنانية".

وتم إطلاق 3 صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية تجاه الجليل الأعلى، وذلك حسبما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي أشارت إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستقوم بالرد باستخدام القصف المدفعي.

واستهدفت القوات الجوية للاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المواقع العسكرية التابعة لحزب الله في لبنان.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة سهل مرجعيون بقصف مدفعي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

كما شن الاحتلال غارات على محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة تزامنًا مع شن قصف مدفعي على نفس المناطق، حسبما ذكرت الوكالة اللبنانية.

وتستمر التوترات على جنوب لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار تبادل القصف بين الطرفين منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات بين الطرفين.

ويأتي هذا مع تحذيرات طهران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يتم فيه استهداف المدنيين في قطاع غزة، مما يزيد من تخوفات اتساع رقعة الصراع في المنطقة.