الحكومة بغزة: جيش الاحتلال نفذ عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع الشفاء الطبي إلى ثكنة عسكرية، ويقتل كل من يحاول الدخول أو الخروج منه.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "نحذر من وقوع كارثة طبية داخل مجمع الشفاء الطبي، ونحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الحرب المرتكبة في المستشفيات وضد شعبنا الأعزل".

وأشار مدير المكتب الإعلامي في غزة: "جيش الاحتلال نفذ عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء".

وطالب مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، مكررا تحذيره من التداعيات الخطيرة لذلك.

وفي وقت سابق، قال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أخرج 25 مستشفى و56 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: "الاحتلال الإسرائيلي احتل مجمع الشفاء الطبي بالكامل في جريمة تاريخية، إضافة إلى أن الاحتلال جمع جثامين عشرات الشهداء من ساحة مجمع الشفاء الطبي وأخذها إلى جهة مجهولة".

وأضاف مدير الإعلام الحكومي في غزة: "الاحتلال هدم بعض الجدران والبوابات في مجمع الشفاء الطبي، وأحدث تفجيرات في بعض مبانيه، كما أنّ مجمع الشفاء الطبي أصبح سجنا كبيرا يعتقل فيه الاحتلال أكثر من 7 آلاف شخص".