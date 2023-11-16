شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ": "التحالف الوطنى" و"حياة كريمة" لم يدخرا جهد لدعم قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح مهران، أن كل من مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد بذلوا الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المباردات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني وحياة كريمة في إعداد وتجهيز الشاحنات التي تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء فى غزة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم القضية الفلسطينية لما لها من أهمية ومركزية لدى الشعب المصرى، وأنه لا مجال للتخلي عنها تحت أي ظرف.

وتابع رئيس صحة الشيوخ،:" الدولة تكثف من جهودها في اتجاهات متعددة الأبعاد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم يدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة".