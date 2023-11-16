شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤتمر الجماهيرى لحزب حماة الوطن في محافظة الغربية، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك حضور القيادات الحزبية بالأمانة المركزية والقيادات التنفيذية بالغربية.

ويشهد المؤتمر حضور جماهيرى كبير من جميع أنحاء المحافظة، وأمناء المراكز والمدن والآلاف من الأهالي الذين يحملون لافتات وصور وأعلام مصر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.