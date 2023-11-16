شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى حازم عمر يكشف الاستعدادات الأخيرة للانتخابات مع حزب الشعب الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضح المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع تنظمي للحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، مع أمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

وذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، ونشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، والمهندس عمرو عويضة، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من نشأت حتة، رحب فيها بالحضور من أمانة الشباب، كما تحدث عن النشاطات التي قامت بها الأمانة على مدار الفترة الماضية من معسكرات تدريبية وتأهيلية للشباب لبناء كوادر حزبية في جميع المحافظات، ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.