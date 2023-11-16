شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرفت مطر: الرئيس السيسى أول من دعم الشباب والمرأة وسمح ببناء الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرفت الكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوم عظيم في تاريخ مصر، وهو يوم تأييد السيسي رمز النجمة، وذلك لأنه يتمتع برؤية ثاقبة كالنجمة في السماء، وأول من دعم الشباب وأول من دعم المراة وهو الذي سمح بقانون بناء الكنائس، الذى وضع داخل المكاتب منذ الدولة العثمانية، وحتي توليه المسئولية، وقد مكن المرأة المصرىة لتحتل مكانة تليق بها.

وأضافت أن الرئيس أول من تبنى مبادرات صحية لتعلن مصر خلوها من فيروس سي، وإعاد الأمن والأمان، وقام بتسليح الجيش المصرى والحفاظ علي مكانته، وأعاد الشرطة المصرية ومكانتها وهيبتها وهو أول من أهتم بذوي الهمم والعاملين بالخارج ولذلك حصل على رقم 1 من بين المرشحين، وحقق إنجازات نعجز عن حصرها وهو رئيس يهابه الجميع في الخارج قبل الداخل، ولابد ان نخرج جميعا لنقول كلمتنا نعم للسيسي.

جاء ذلك، بفعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا فى طريق هنكمله"؛وذلك لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.