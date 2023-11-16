الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال قام بعمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء وحوله لثكنة عسكرية

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ان "جيش الاحتلال قام بعمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء وحوله إلى ثكنة عسكرية"، لافتاً الى أنه "يمنع إدخال الماء والطعام والمستلزمات الطبية إلى مجمع الشفاء"، محذراً من "كارثة صحية داخلية".

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