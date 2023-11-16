مدير المستشفى الإندونيسي يعلن توقف المستشفى عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي في غزة

أعلن مدير المستشفى الإندونيسي في غزة عاطف الكحلوت، "توقف المستشفى عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، استهدافه للمستشفيات ومحيطها في قطاع غزة الذي يتعرض لليوم الـ41 لعدوان دموي خلّف آلاف الضحايا.
وكانت الأيام الماضية الأكثر دموية، فقد شن الجيش الإسرائيلي حملة وحشية على المؤسسات الطبية أوقعت عددا كبيرا من الضحايا والجرحى بين الطواقم الطبية والمدنيين المرابطين في المشافي، وكان أبرزها مجمع الشفاء الطبي.
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