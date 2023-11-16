قاآني للضيف: سنقوم بكل ما يجب علينا في هذه المعركة ولن نسمح للعدو  بالاستفراد بغزة وأهلها

بعث قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني رسالةً إلى القائد العام لكتائب عز الدين "القسام" محمد الضيف، لافتاً فيها الى أنكم "سطرتم ملحمة عظيمة عنوانها طوفان الأقصى حققها الله على يد المجاهدين في كتائب القسام ومجاهدي المقاومة في غزة".

وأشار قاآني، في ريالته، الى أنه "أظهرتم بوضوح ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني الغاصب وأثبتم بشكل عملي وحاسم أنه أوهن من بيت العنكبوت، ويكفي في توصيف هذا الحدث العظيم ما أقره العدو والصديق بأن فلسطين والمنطقة لن تكون بعد طوفان الأقصى كما كانت قبله".

وأكد أن "الضربات التي وجهتها المقاومة لقوات العدو ومدرعاته أثبتت للجميع أن المقاومة في غزة قادرة على المبادرة والابتكار، وهذا الإنجاز جعل أبناء الأمة يزدادون التفافا حول خيار الجهاد إيماناً بأن دخول المجاهدين للأقصى بات أقرب من أي وقت".

وأضاف "غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة وعزتها وكرامتها"، مشدداً على أنكم "ثقوا بأن إخوانكم الملتحمين معكم في محور القدس والمقاومة لن يسمحوا للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها".

وتابع "نطمئنكم إلى أننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثرَين للمقاومة سنقوم بكل ما يجب علينا في هذه المعركة التاريخية".