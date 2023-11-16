أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مجاهدينا تمكنوا من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون ب12 قذيفة (ياسين TBG) مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الضفة الغربية، عن "مسؤوليتها بعملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم، والتي أغارت فيها مجموعة قسامية على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، وتمكنوا من قتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة العزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": أجهزنا على قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون ما أدى إلى تدميره بشكل كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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