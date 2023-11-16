وزيرة خارجية فرنسا: توسعة نطاق النزاع في غزة لن تفيد أحدًا وإيران ستتحمل مسؤولية كبيرة

أكّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة ​كاترين كولونا​، بعد لقائها نظيرها ال​إيران​ي ​حسين أمير عبداللهيان​ في جنيف، أنّ "الاجتماع اليوم مع نظيري الإيراني كان على شكل تحذير من أنّ توسعة نطاق النّزاع الحالي في ​غزة​ لن تفيد أحدًا، وستتحمّل إيران مسؤوليّة كبيرة".

وكانت قد ندّدت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر، في وقت سابق، بأعمال العنف الّتي ينفّذها المستوطنون الإسرائيليّون في الضفة الغربية، ووصفتها بأنّها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيّين، كما حثّت السّلطات الإسرائيليّة على حماية الفلسطينيّين من العنف.