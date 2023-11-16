أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد مهدي علي ناصر الدين "عباس" من مدينة ​الهرمل​ في البقاع، والشّهيد المجاهد حيدر علي نون "أبو تراب" من بلدة رام وسكان مدينة بعلبك في البقاع، اللذين ارتقيا شهيدَين على طريق القدس".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى مهدي علي ناصر الدين من مدينة الهرمل وحيدر علي نون من بلدة رام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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