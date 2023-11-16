جالت دوريّة من مكتب أمن الدولة في البترون، مع مندوبين عن مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، على أصحاب مولّدات الاشتراك في قضاء البترون، حيث تمّ توجيه إنذارات وتسطير محاضر ضبط في حقّ المخالفين، لعدم الالتزام بالتّسعيرة المحدَّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه.
وجالت دوريّة أخرى مع طبيب القضاء ومندوبة وزارة الصحة العامة في قضاء البترون، للكشف على بعض المطاعم لعدم استيفائها الشّروط الصحيّة المطلوبة، وقد تمّ إقفال وإنذار بعض المطاعم، وإمهالها فترةً وجيزةً لتسوية أوضاعها.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفين لتسعيرة الوزارة وإقفال مطاعم لعدم استيفائها الشروط الصحية بالبترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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