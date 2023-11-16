محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفين لتسعيرة الوزارة وإقفال مطاعم لعدم استيفائها الشروط الصحية بالبترون

جالت دوريّة من مكتب ​أمن الدولة​ في ​البترون​، مع مندوبين عن ​مصلحة حماية المستهلك​ في وزارة الاقتصاد والتجارة، على أصحاب مولّدات الاشتراك في قضاء البترون، حيث تمّ توجيه إنذارات وتسطير محاضر ضبط في حقّ المخالفين، لعدم الالتزام بالتّسعيرة المحدَّدة من قبل ​وزارة الطاقة والمياه​.

وجالت دوريّة أخرى مع طبيب القضاء ومندوبة ​وزارة الصحة العامة​ في قضاء البترون، للكشف على بعض المطاعم لعدم استيفائها الشّروط الصحيّة المطلوبة، وقد تمّ إقفال وإنذار بعض المطاعم، وإمهالها فترةً وجيزةً لتسوية أوضاعها.