مكتب ميشال عون نفى خبرًا عن موقفه من التمديد لقائد الجيش: يرفض كل ما يشكّل مخالفة للدستور

لفت المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​، إلى أنّ "وسائل الإعلام تناقلت خبرًا أطلقه موقع "mtv"، ناسبًا إيّاه كالعادة إلى مصادر مجهولة، ويتّصل بموقف لعون من موضوع التّمديد لقائد الجيش".

ونفى في بيان، "الخبر المزعوم جملةً وتفصيلًا"، مشيرًا إلى "أنّه يضعه في خانة الشّائعات المفبركة الّتي تطلقها الغرف السوداء من حين إلى آخر وغبّ الطّلب، لأهداف لم تعد مجهولة على أحد".

وأوضح المكتب أنّ "في موضوع التّمديد لأيّ موظّف وتحديدًا قادة الأجهزة والمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، فإنّ موقف عون واضح ومعلن ولا لبس فيه وليس بجديد، فهو رافض كليًّا لكلّ ما يشكّل مخالفةً للقوانين وللدستور، الّذي سبق وأقسم يمين المحافظة عليه عندما كان رئيسًا".