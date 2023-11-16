وقفة لـ"اتحاد المودعين" و"متحدون" أمام المحكمة العسكرية للمطالبة بإطلاق مودع مضرب عن الطعام

نظّم "اتحاد المودعين في مصارف ​لبنان​" وتحالف "​متحدون​"، وقفةً احتجاجيّةً أمام ​المحكمة العسكرية​ في المتحف، للمطالبة بإطلاق سراح المودع باسكال الراسي، الموقوف لدى فصيلة درك برمانا، والمضرب عن الطعام لليوم الثّامن على التّوالي.

في هذا الإطار، أشار رئيس "اتحاد المودعين" المحامي حنا البيطار، إلى أنّ "محامي الاتحاد والتّحالف تقدّموا اليوم، بشكوى ضدّ مأمور التّنفيذ الّذي كلّف بعمليّة الإخلاء التّعسّفي للرّاسي وزوجته من منزلهما أمام ​هيئة التفتيش القضائي​، كما أنّهم يتابعون ومحامين متخصّصين بانتهاك حقوق الإنسان في ​فرنسا​، التّحضير للتّقدّم بدعوى قضائيّة على ​الدولة اللبنانية​ هناك بشخص القضاة والأمنيّين، سندًا ل​قانون العقوبات​ الفرنسي وتحديدًا المادّة 113 منه؛ حيث سينتقل عدد منهم إلى العاصمة الفرنسيّة للانضمام إليهم يوم غد الجمعة".