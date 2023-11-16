حمدان: لا نستبعد أن تلجأ إسرائيل لفبركة مسرحية جديدة لتسويق أكاذيبها بعد ركاكة رواياتها وهشاشة أدلتها

أشار القيادي في حركة "حماس" اسامة حمدان، الى أن "ليلة أمس ارتكب الاحتلال جريمة حرب وحشية باقتحامه واعتدائه بالدبابات على مجمع الشفاء الطبي، في انتهاك صريح لحرمة مؤسسة صحية محمية بحكم اتفاقية جنيف الرابعة".

ولفت حمدان، الى أن "جنود الاحتلال وضباطه قاموا، بإرهاب المرضى، واحتجازهم في الأقسام بطريقة همجية، في ظل انقطاع تام للكهرباء والماء، وعبثوا بكافة الأقسام والصيدلية ودمّروا مستودع الأدوية، وعطّلوا جهاز الرنين المغناطيسي في المشفى".

ورأى أن "هذه مسرحية هزيلة لجأ إليها الاحتلال وأعدّها للتغطية على سقوط روايته المزعومة، وتبيّن للقاصي والداني كذبهم وكذب الإدارة الأمريكية التي روّجت لمزاعم الاحتلال، دون دليل أو بيّنة".

واعتبر أنه "علاوة على سخافة الرواية وكذبها، فالاحتلال أساساً ليس مؤهلاً ليكون قاضياً وحكماً وهو الخصم والعدو، ولذلك كنّا ولا زلنا نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، منذ أسبوعين، بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على واقع المستشفيات، وللوقوف على كذب الاحتلال، لأننا نُدرك بأن هذا الاحتلال سيلجأ إلى التضليل والكذب واختلاق الروايات".

وأضاف "بعد ظهور ركاكة رواية الاحتلال وهشاشة الأدلة على مزاعمه التي أصبحت موضع سخرية العالم، لا نستبعد أن يلجأ الاحتلال الى فبركة مسرحية جديدة لتسويق أكاذيبه".

وتابع "لا زلنا ننتظر تطبيق قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة، الداعي لكسر الحصار، وإدخال المواد الإغاثية، والوقود، والأدوية فوراً".