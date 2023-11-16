دبابات الاحتلال الإسرائيلي تُحاصر مستشفى الأهلي المعمداني

ياسر رشاد - القاهرة - حاصرت "دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مستشفى الأهلي المعمداني وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول للمُصابين، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الخميس.

وقال الهلال في بيان على منصة "إكس"، إن "االدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني وسط اشتباكات عنيفة، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى".

وفي 17 أكتوبر، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى المعمداني الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم فجر أمس الأربعاء مستشفى الشفاء، معلنا أن "النتائج التي تم التوصل إليها، تثبت بشكل لا لبس فيه أن المستشفى استخدم عسكريا للإرهاب".

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه "خلال العملية، واجه الجنود الإسرائيليون العديد من الإرهابيين وقضوا عليهم. وأنه تم العثور في إحدى الغرف على معدات تكنولوجية فريدة ومعدات قتالية ومعدات عسكرية، وفي إدارة أخرى تم العثور على مقر عمليات ومعدات تكنولوجية تابعة لحماس".

وأكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم.

بيان قطري عاجل بشأن استهداف الاحتلال المستشفيات في غزة

دعت دولة "قطر"، لفتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة، مُستنكرةً اقتحام جيش الاحتلال مجمّع الشفاء الطبي، ما يُشكل جريمة حرب، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء الأربعاء.

وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، معتبرةً أنه جريمة حرب وتعد سافر على القوانين والاتفاقيات الدولية.