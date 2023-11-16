حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يؤيد إغلاق السفارة الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - قال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، يوم الخميس، إنه سيدعم اقتراحا برلمانيا في وقت لاحق اليوم لإغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا احتجاجا على الحرب في غزة.

وأضاف المؤتمر الوطني الأفريقي، أنه يؤيد أيضا الدعوات للحكومة لتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار وتشارك في مفاوضات ملزمة تيسرها الأمم المتحدة.

لطالما كانت بريتوريا مؤيدا قويا للقضية الفلسطينية، حيث غالبا ما يقارن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بنضاله التاريخي ضد الفصل العنصري.

قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ماهلينجي بهينغو موتسيري، "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أعمال الإبادة الجماعية للنظام الإسرائيلي، سيوافق المؤتمر الوطني الأفريقي على اقتراح برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا".

تم تقديم الاقتراح البرلماني قيد النظر يوم الخميس من قبل مقاتلي الحرية الاقتصادية (EFF) ، وهو حزب معارض يساري متطرف وهو غير ملزم وسيتطلب موافقة الحكومة للتنفيذ.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بسبب الهجوم الدموي الذي شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر من قطاع غزة الذي تسيطر عليه.

وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل ب "إبادة" حماس، وقصفت بلا هوادة المنطقة المحاصرة حيث تتمركز الحركة.

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، عن تقدم بلاده بطلب إحاطة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المتوقع أن يناقش فيه مشرعون من جنوب إفريقيا اقتراحا، يوم الخميس، يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد حتى توافق على وقف إطلاق النار.

وقال رامافوسا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، إذ قتل آلاف الفلسطينيين ودمرت المستشفيات والبنية التحتية العامة.

وأضاف سيريل، خلال زيارة إلى الدوحه: "نحن في جنوب أفريقيا قمنا وفقا لذلك، جنبا إلى جنب مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، بإحالة هذا الإجراء الحكومي الإسرائيلي بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية".

"لقد قمنا بالإحالة لأننا نعتقد أن جرائم حرب ترتكب هناك. وبالطبع نحن لا نتغاضى عن الإجراءات التي اتخذتها حماس في وقت سابق، ولكن بالمثل ندين الإجراءات الجارية حاليا ونعتقد أنها تستدعي تحقيقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بزعامة رامافوزا إنه سيدعم الاقتراح الذي قدمه حزب المعارضة اليساري "مقاتلو الحرية الاقتصادية" لإغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد.