كتائب القسام تستهدف 5 جيبات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت 5 جيبات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا شمال مدينة غزة، بقذائف "الياسين 105"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وأكدت "كتائب القسام" أنه تم تدمير جيبين اثنين أحدهما من نوع "وولف" والآخر من نوع "ديفندر" والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.

كما أفادت "القسام" بأنها تمكنت من الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ12 قذيفة "ياسين TBG" مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعا ما بين قتيل وجريح.

محاور التوغل في قطاع غزة

وأشارت إلى أنه "منذ صباح اليوم تمكن عناصر القسام من تدمير منزل تحصن به الجنود الإسرائيليون وتدمير 21 آلية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

وفي اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة برا.

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال وأكثر من 3130 امرأة ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني و51 صحفيا وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.