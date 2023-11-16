شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مرحلة ما بعد حرب غزة يجب أن تتضمن دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مرحلة ما بعد حرب غزة يجب أن تتضمن الحديث عن حل دائم ومستدام قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل الدولتين، وليس الحديث عن غزة وإدارتها.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن القضية ليست قضية إدارة قطاع غزة، ولكن حل يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وهذا الحل لن يكون عبر القوة العسكرية التى أثبتت أحداث 7 أكتوبر فشلها في التوصل إلى الحل.

وأوضح السفير محمد حجازى، أن فرض الإرادة العسكرية والقوة بالنسبة إسرائيل فاشلة، والأمن الإسرائيلي أصبح في خطر والإسرائيليين لن يقبلوا أى طرح من قبل نتنياهو لمواجهة عسكرية جديدة، لافتا إلى أن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل تؤهلها لأن تحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.