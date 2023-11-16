شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: استجابة السيسى لمناشدة الطفل الفلسطينى دليل على استمرار دعم الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر و أستاذ العلوم السياسية، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، مشيرا إلى أنها رسالة تعبر عن إنسانيته و تعاطفه مع الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الأوضاع الصعبة في غزة وتعبر أيضا عن حرص الرئيس السيسي على إظهار الرحمة والتعاطف مع الأطفال الذين يعانون من الحروب والصراعات في المنطقة، ويشير إلى العلاقة الإنسانية القوية بين مصر وفلسطين في رسالة واضحة للجميع على حرص القيادة السياسية علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلي أن مصر تبذل اقصي جهدها منذ بداية الأزمة لدفع كافة الجهود لوقف إطلاق النار، ورفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنين والأطفال بقطاع غزة، و تأتي هذه المواقف لتعبر بوضوح عن مدى أولوية القضية الفلسطينية لدى الرئيس السيسي ووضعها على رأس أولوياته في المحافل الدولية المختلفة ودعمها بكافة السبل.

واضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه غزة، يظل الرئيس السيسي ملتزما بتوفير الدعم والمساعدة لسكانها، ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة من خلال إرسال مساعدات إنسانية في عدة مناسبات، لسكان غزة شملت هذه المساعدات مواد غذائية وطبية بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة بالاضافة الي الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في المنطقة، بما في ذلك تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال المشاركة في عدة جهود دبلوماسية و إرساء أسس لحل سياسي عادل وشامل يعيد الأمل والأمان لسكان غزة وجميع الأطراف المعنية.