شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: قرار المتحدة منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة يحقق مبدأ تكافؤ فرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، مشيرا إلى أن القرار يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية وتعريف المواطنين بما لديهم من أفكار ورؤي لمعالجة القضايا والتحديات الني تواجه الدولة المصرية.

وقال "محسب"، إن القرار يأتي تأكيدا لموقف الشركة المتحدة الذي أعلنته منذ اليوم الأول للسباق الانتخابي بأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، كما أنها حافظت علي حق المواطن في المعرفة وإتاحة الفرصة أمامه للتعرف علي جميع المرشحين وتقييم برامجهم وأفكارهم لاختيار الشخص المناسب لإدارة البلاد.

وأكد النائب أيمن محسب أن العملية الانتخابية تسير حتي الآن بشفافية تامة، في ظل إلتزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالحياد والنزاهة الشفافية، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون نموذجا للديمقراطية، مطالبا جميع المرشحين باستغلال الفرصة في تقديم أنفسهم وما يملكونه من أفكار وبرامج ورؤي للشعب المصرى.