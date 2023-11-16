شقير: القطاع الخاص كان يحمي لبنان من الانهيار والموازنة لم ترسل للهيئات الاقتصادية لإبداء الرأي بها

أشار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الى أن "القطاع الخاص كان يحمي لبنان من الانهيار"، كاشفاً أن "الموازنة لم ترسل للهيئات الاقتصادية من اجل ابداء الرأي بها".
ولفت شقير في حديث للـ"MTV"، الى أن "الموازنة اعتبرت ان سلعة سعرها دولار على الـ 1500، اليوم اصبح 89000، تريد ان تضع ضريبة على 87500 ليرة لانها اعتبرتها ربح وهذا يعتبر جنون".
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