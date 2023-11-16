الدفاع المدني نقل جثة إمرأة من عين علق إلى مستشفى بيت شباب

نقل عناصر من الدفاع المدني، جثة إمرأة من التابعية الأثيوبية من عين علق، إلى مستشفى بيت شباب وقد تم نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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