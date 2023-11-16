البيسري التقى السفير التركي وعرض معه تداعيات الحرب في غزة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، السفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي وبحث معه الأوضاع العامة وتداعيات الحرب في غزة وانعكاساتها على المنطقة.

كما استقبل البيسري النائب البطريركي العام للسريان الكاثوليك في بيروت المطران مار ماتياس شارل مراد وعرض معه أوضاعاً عامة.