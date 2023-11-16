أدرعي: الجيش نفذ ضربتَين قويتَين على مجمعَين تحت الأرض اختبأ فيهما قادة لـ"حماس"

ذكر المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "في الأيّام الأخيرة، نشرت تقارير عن غارات قويّة عدّة نفّذها الجيش والشّاباك. في هذه المرحلة، يمكن القول إنّه بالفعل تمّ تنفيذ ضربتَين قويّتَين على مجمعَين مختلفَين تحت الأرض".

وأوضح، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "في المجمع الأوّل، اختبأ قادة عدّة بارزون لـ"​حماس​"، من بينهم قائد لواء شمال القطاع في "حماس" المدعو أحمد الغندور، وقائد القوّة الصّاروخيّة في الحركة المدعو أيمن صيام"، مشيرًا إلى أنّ "في المجمع الثّاني الّذي تمّ استهدافه، اختبأ عدد من كبار القادة من الذّراع السّياسيّة لـ"حماس"، ومن بينهم المدعو روحي مشتهى المقرّب من المدعو ​يحيى السنوار​".

ولفت أدرعي إلى أنّ "في المكان الّذي تمّ استهدافه، تواجد أيضًا رئيس متابعة العمل الحكومي في "حماس" المدعو عصام الدعليس المقرّب من ​اسماعيل هنية​، بالإضافة إلى المدعو سامح السراج وقادة آخرين"، مشدّدًا على أنّ "حماس تحاول إخفاء نتائج الضّربات، ونؤكّد أنّ البنية تحت الأرض أُصيبت بشكل كبير".