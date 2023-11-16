القوات المسلحة الأردنية أرسلت مستشفى ميدانيًا إلى نابلس

ذكرت "وكالة الأنباء الأدرنيّة- بترا"، أنّ "​القوات المسلحة الأردنية​ أرسلت مستشفى ميدانيًّا إلى ​نابلس​، لتقديم الخدمات الطبيّة والعلاجيّة للمرضى والمصابين"، موضحةً أنّ "المستشفى يضمّ فريقًا طبيًّا متكاملًا من جميع الاختصاصات، ومساعدات طبيّة وعلاجيّة متنوّعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبيّة والعلاجيّة للأهل في نابلس".

وأشارت إلى أنّ "المستشفى الميداني يتكوّن من سبع قاطرات، تضمّ غرفتَي عمليّات، غرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريرًا، لإجراء العمليّات الجراحيّة التي يتمّ تحويلها وإخلائها ‘لى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدليّة وأشعّة وعيادة أسنان وغرفة تعقيم".

وأكّدت القوّات المسلّحة "استمرار عمل بقيّة المستشفيات والمحطّات الجراحيّة، وهي المستشفى الميداني الأردني في ​غزة​، المحطّة الجراحيّة في ​جنين​ والمحطّة الجراحيّة في ​رام الله​".