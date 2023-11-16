الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل عمليتها في مستشفى الرنتيسي وسننشر صورا لنفق قربها

أشار المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الى أننا "عثرنا على جثة المختطفة يهوديت فايس في أحد المنازل بجوار مستشفى الشفاء، وقواتنا تواصل تعميق عملياتها في القطاع".

ولفت هاغاري، الى أن "المختطفة يهوديت قتلت على يد خاطفيها، وقواتنا تواصل عمليتها في مستشفى الرنتيسي وسننشر صورا للنفق قرب المستشفى"، معتبراً أن "قيادة حماس تحت الضغط لأنهم يعرفون ما يخبئون".

وشدد على أننا "نحتاج وقتا لاستكمال عمليتنا فنحن ننتقل من مكان لمكان"، لافتاً الى أننا "نحن نعمل في مستشفى الشفاء وهو مجمع كبير وهي عملية دقيقة بطيئة".