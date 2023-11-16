انت الان تتابع خبر مدرب الزوراء يهنئ العراق ويؤكد: الأسود كانوا رائعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البدري في بيان إن "المنتخب العراقي قدم مستويات كبيرة في مواجهة إندونيسيا وكللها بخماسية رائعة ستسهم بشكل كبير في دعم الفريق بقادم مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة".

وأضاف: "أهنئ الشعب العراقي بهذا الانتصار الكبير وأتمنى ان يستمر أسود الرافدين بهذا الأداء في التصفيات، من أجل إسعاد الجماهير العراقية الوفية التي تستحق أن تفرح بتأهل فريقها إلى نهائيات كأس العالم".



وتغلب المنتخب الوطني على نظيره الإندونيسي بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.