سلطنة عمان تجدد المطالبة بتحرك عاجل لوضع حد للمأساة الإنسانية في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعربت الخارجية العمانية، الخميس، عن استنكارها الشديد للهجوم الإسرائيلي على مجمع الشفاء في غزّة، وجددت مطالبة "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للوضع المتدهور أمنياً وسياسياً وإنسانياً في القطاع".

وقالت الخارجية في البيان إنها "تابعت باستنكار شديد هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزّة. وعبرت عن إدانة سلطنة عمان لهذا الاعتداء واستمراره والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المرضى والعاملين واللاجئين بالمجمع والتنكيل بهم".

وتابعت: "فضلاً عن قصف إسرائيل للمنطقة المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني، الأمر الذي يشكل استمرارا لانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي واستهتارا بالمواثيق والاعراف الإنسانية".

وجددت الخارجية العمانية مطالبة السلطنة "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للوضع المتدهور أمنياً وسياسياً وإنسانياً في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية في قطاع غزة وفتح الممرات الآمنة لإيصال الاحتياجات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للسكان، بحسب البيان.

والأربعاء، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال 24 ساعة، فيما كانت الدبابات تحاصر المجمع منذ أسبوع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي اليوم نفسه، أعلن الجيش الأردني إصابة 7 من كوادره العاملين في المستشفى الميداني بغزة، لدى محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي.

ومنذ أيام، يتعرض مجمّع الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته مرارًا حركة "حماس" والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.