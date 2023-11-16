وكالات أممية ترفض مقترحات من طرف واحد لإقامة «مناطق آمنة» في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

أعلن رؤساء عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى أمس، رفضهم المشاركة في «المناطق الآمنة» في غزة التي أعلنت من قبل طرف واحد من أطراف الصراع.

وقالوا في بيان مشترك: «باعتبارنا القادة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، فإن موقفنا واضح: لن نشارك في إقامة أي مناطق آمنة يجري إنشاؤها في غزة من دون موافقة الأطراف كافة عليها».

وبحسب البيان فإنه «في ظل الظروف السائدة، تنطوي المقترحات التي ترمي إلى إقامة مناطق آمنة على خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما يشمله ذلك من وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها».

ووقع قرابة 12 من رؤساء وكالات أممية من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية وغيرها. وأكد البيان «لقد تسببت الأعمال القتالية الضارية وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع في التهجير الجماعي الذي طال المدنيين، وأدت إلى نزوح 1.6 مليون شخص».