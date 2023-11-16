فنلندا تعلن إغلاق نصف معابرها الحدودية مع روسيا لمواجهة الهجرة

ابوظبي - سيف اليزيد - هلسنكي (وكالات)

أعلنت الحكومة الفنلندية أنها ستغلق نصف معابرها الحدودية مع روسيا، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقالت وزيرة الداخلية ماري رانتانين في مؤتمر صحفي «اتخذت الحكومة قرار إغلاق معابر فاليما ونوياما وإيماترا ونيرالا عند الحدود بين فنلندا وروسيا».

والثلاثاء، أعلنت فنلندا أنها تدرس تقييد حركة المرور عبر حدودها مع روسيا أو حتى إغلاق نقاط العبور بين البلدين بعد زيادة عدد المهاجرين الداخلين إليها بشكل غير شرعي.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت فنلندا زيادة في عدد الوافدين من دون أوراق ثبوتية والمتحدرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وخصوصاً من العراق والصومال واليمن.

وأضاف رئيس الوزراء الفنلندي «نريد أن تتوقف هذه الظاهرة، نريد أن تعود الحركة على الحدود إلى طبيعتها».

وتابع «إذا امتدّ الوضع إلى معابر أخرى وتفاقم، سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وتشترك فنلندا في حدود طولها 1340 كيلومتراً مع روسيا.