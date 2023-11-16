مصر: غزة والضفة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن قطاع غزة والضفة الغربية هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال. وأشار شكري إلى أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن إدارة الأراضي المحتلة.

وقال شكري، خلال لقائه بعدد من المراسلين الأجانب في القاهرة أمس، إن هناك توافقاً دولياً بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكد شكري أن مصر لن تتأخر عن الوفاء بأي التزامات إنسانية تجاه الفلسطينيين، وأنها لن تتردد عن تقديم الدعم الذي يتوفر بتوافر الترتيبات اللوجستية، قائلاً «نحن نعمل على وقف الصراع وتوفير الاحتياجات الإنسانية والطبية».

وأكد أن «معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة وعملية دخول المساعدات تتم عبر التنسيق مع المنظمات الإنسانية وإسرائيل باعتبارها دولة احتلال».