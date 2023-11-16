الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس

بيان مجلس التعاون ورابطة الآسيان: تعزيز الروابط والقمة كل سنتين صدر اليوم البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، فيما يلي نصه:تلبية لدعوة كريمة من... الرياض : الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1445 هـ 05 ربيع الثاني 1445 هـ المملكة تشارك في المنتدى السياسي لأهداف التنمية المستدامة اختتمت المملكة مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في دورته الحالية لعام 2023، الذي تنظمه الأمم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 محرم 1445 هـ 06 محرم 1445 هـ القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شوال 1444 هـ 15 شوال 1444 هـ نيابة عن الملك .. تركي بن محمد بن فهد ييشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، للعاصمة... لندن : دوت الخليج لندن : دوت الخليج 14 شوال 1444 هـ 14 شوال 1444 هـ الأمريكيون متشائمون من مستقبلهم كشف مسح جديد، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لتقييم آراء الأمريكيين عن الحياة اليوم، عن أن نسبة كبيرة من البالغين ينظرون إلى الماضي في... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 10 شوال 1444 هـ 10 شوال 1444 هـ وزير الخارجية يتلقى اتصالات من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فلسطين وباكستان تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عددا من الاتصالات الهاتفية، فقد أجرى مباحثات مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 03 شوال 1444 هـ 03 شوال 1444 هـ الأسوار وقطع الدعم لإيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يتجه الاتحاد الأوروبي إلى بناء مزيد من الأسوار على حدوده، وإلى قطع معونات الدعم الاجتماعي التي تقدم للمهاجرين في السنوات الأولى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 03 شوال 1444 هـ 03 شوال 1444 هـ

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