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بيان مجلس التعاون ورابطة الآسيان: تعزيز الروابط والقمة كل سنتين
صدر اليوم البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، فيما يلي نصه:تلبية لدعوة كريمة من...
المملكة تشارك في المنتدى السياسي لأهداف التنمية المستدامة
اختتمت المملكة مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في دورته الحالية لعام 2023، الذي تنظمه الأمم...
القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان
أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية...
نيابة عن الملك .. تركي بن محمد بن فهد ييشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، للعاصمة...
الأمريكيون متشائمون من مستقبلهم
كشف مسح جديد، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لتقييم آراء الأمريكيين عن الحياة اليوم، عن أن نسبة كبيرة من البالغين ينظرون إلى الماضي في...
وزير الخارجية يتلقى اتصالات من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فلسطين وباكستان
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عددا من الاتصالات الهاتفية، فقد أجرى مباحثات مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي...
الأسوار وقطع الدعم لإيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى بناء مزيد من الأسوار على حدوده، وإلى قطع معونات الدعم الاجتماعي التي تقدم للمهاجرين في السنوات الأولى...
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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