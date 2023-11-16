اخبار العالم

الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

بيان مجلس التعاون ورابطة الآسيان: تعزيز الروابط والقمة كل سنتين

صدر اليوم البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، فيما يلي نصه:تلبية لدعوة كريمة من...

a88db4aed6.jpg الرياض :
f3f753589a.jpg05 ربيع الثاني 1445 هـ

المملكة تشارك في المنتدى السياسي لأهداف التنمية المستدامة

اختتمت المملكة مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في دورته الحالية لعام 2023، الذي تنظمه الأمم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 محرم 1445 هـ

القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان

أعلنت القوات البحرية الملكية أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 شوال 1444 هـ

نيابة عن الملك .. تركي بن محمد بن فهد ييشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، للعاصمة...

icon-byline.pngلندن : دوت الخليج
icon-clock.png14 شوال 1444 هـ

الأمريكيون متشائمون من مستقبلهم

كشف مسح جديد، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لتقييم آراء الأمريكيين عن الحياة اليوم، عن أن نسبة كبيرة من البالغين ينظرون إلى الماضي في...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png10 شوال 1444 هـ

وزير الخارجية يتلقى اتصالات من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فلسطين وباكستان

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عددا من الاتصالات الهاتفية، فقد أجرى مباحثات مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png03 شوال 1444 هـ

الأسوار وقطع الدعم لإيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى بناء مزيد من الأسوار على حدوده، وإلى قطع معونات الدعم الاجتماعي التي تقدم للمهاجرين في السنوات الأولى...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png03 شوال 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يلتقي رئيسة وزراء باربادوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا